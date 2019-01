Actualidade

A deputada 'Tchizé' dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, defendeu hoje a aplicação de um imposto sobre as fortunas em alternativa ao regime coercivo de repatriamento de capitais, medida cuja eficácia duvida.

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Welwitschea 'Tchizé' dos Santos, que é também membro do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder desde 1975, afirmou que a legislação angolana é ainda "bastante branda" sobre "as fortunas individuais".

"Creio que está na hora de o Estado angolano ver uma forma de os ricos contribuírem para encher um bocadinho mais os cofres do Estado com o fruto dos dividendos da sua atividade. Só que, quando eu falo em ricos, acho que devem ser primeiro lugar aqueles que são acionistas das grandes empresas", afirmou a deputada e empresária angolana.