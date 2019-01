Actualidade

A empresária e deputada angolana 'Tchizé' dos Santos defende uma reflexão na sociedade portuguesa sobre os "desequilíbrios" e o "preconceito", nas relações entre os dois países, ao constatar que em Angola, um português está normalmente em posição de "vantagem".

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Welwitschea 'Tchizé' dos Santos, que é também empresária e filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, afirmou que encontra em Portugal um clima de "preconceito" para com africanos e afrodescendentes que não encontra noutros países ocidentais.

"Hoje, antes de vir para aqui, fui para um 'shopping' almoçar e todas as pessoas que eu via que eram africanas, que estavam ali a trabalhar, estavam a servir à mesa, estavam nas cozinhas, algumas a dobrar roupa nas lojas. Quando chego a Angola e vou para o 'shopping', os portugueses que eu vejo são os donos das lojas, são os membros do conselho de administração", criticou.