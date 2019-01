Actualidade

A empresária angolana 'Tchizé' dos Santos afirmou hoje que prevê lançar este ano um canal de televisão para Angola e Moçambique e disse que voltava a fazer tudo da mesma forma na gestão dos canais estatais em Angola, cuja gestão perdeu em 2017.

A posição foi transmitida numa entrevista à Lusa, em Lisboa, por Welwitschea 'Tchizé' dos Santos, que é também deputada e filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, e que em 2017 viu o chefe de Estado, João Lourenço, retirar a gestão do canal 2 e do canal internacional da Televisão Pública de Angola (TPA) às empresas de que é acionista, juntamente com o irmão, José Paulino dos Santos 'Coreon Dú'.

"Voltava a fazer tudo da mesma forma", afirmou, negando as acusações de nepotismo e de ilegalidade na atribuição do contrato, por ajuste direto, quando o pai era chefe de Estado (1979-2017).