Actualidade

A cofundadora do maior 'site' pornográfico da Coreia do Sul foi condenada hoje a quatro anos de prisão, num contexto de indignação sul-coreana contra a "pornografia com câmara espiã".

Dezenas de milhares de sul-coreanos participaram nos últimos meses de protestos contra esse fenómeno, chamado de "molka", cujos vídeos sem autorização mostravam imagens de mulheres na casa de banho, escola, nos transportes e vestiários.

O 'site' Soranet, fundado em 1999, oferecia dezenas de milhares de vídeos pornográficos, incluindo filmes de "vingança pornográfica" ou mesmo as tais imagens de mulheres em locais públicos.