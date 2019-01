Actualidade

O projeto de lei do BE para eliminar os "Vistos Gold" é hoje debatido no parlamento, considerando o partido que o PS tem a responsabilidade de decidir se Portugal vai continuar a "vender a sua cidadania a troco de dinheiro".

No Orçamento do Estado para 2019 o BE já tinha apresentado uma proposta de alteração para acabar com os "Vistos Gold", mas a mesma foi chumbada, tendo tido apenas os votos a favor de bloquistas e comunistas e os votos contra de PSD, PSD e CDS-PP.

Em antecipação à agência Lusa sobre a discussão do projeto de lei do BE que está agendada para a sessão plenária de hoje à tarde, o deputado bloquista José Manuel Pureza considerou que "não há nenhuma razão" para que Portugal seja "um país que não se leva a sério e que vende a sua cidadania a troco de dinheiro".