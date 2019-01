Actualidade

Macau assinou hoje três protocolos de cooperação com Shenzhen, um dos principais centros financeiros e culturais da China, no sul do país, nomeadamente na área jurídica e das indústrias criativas.

Os protocolos foram assinados em Macau, na sede do Governo, depois de uma reunião em que representantes de ambas as regiões fizeram um balanço sobre os trabalhos realizados até à data no âmbito da cooperação mútua, antecipando os passos a seguir.

"O ano de 2019 é um ano bastante importante, que marca o 40.º aniversário da criação de Shenzhen, bem como o 20.º aniversário do retorno de Macau à pátria", afirmou o secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lionel Leong, momentos após a cerimónia.