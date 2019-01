Actualidade

A empresa que explorava o canídromo do território pagou uma multa de mais de 25 milhões de patacas (2,7 milhões de euros) por ter abandonado 532 de meio milhar de galgos naquele espaço, informaram as autoridades.

A Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen) não apresentou um plano de realojamento dos cães de corrida, após o enceramento do canídromo no dia 12 de julho e foi multada de acordo com a Lei de Proteção dos Animais de Macau, informou o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) de Macau, em comunicado, na quarta-feira.

O caso dos galgos de Macau tem-se arrastado desde então e a Yat Yuen foi acusada de abandonar 532 cães pelas autoridades de Macau.