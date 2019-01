Actualidade

O primeiro-ministro de Taiwan, anunciou hoje um pacote de medidas económicas para aumentar a procura interna no país, uma medida que tem como objetivo aliviar os efeitos da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

"Devido às mudanças económicas globais, como o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China (...), a procura interna vai tornar-se um fator chave na estabilização do crescimento económico nacional", disse Lai Ching-te, segundo um comunicado divulgado pelo Governo.

As exportações insulares caíram 2,6% em dezembro, em comparação com o período homólogo de 2017, segundo dados oficiais, e os especialistas económicos consideram que as exportações de Taiwan em 2019 irão decrescer ainda mais, especialmente se o conflito comercial entre Washington e Pequim continuar.