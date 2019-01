Actualidade

A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) considera que a implementação do Orçamento do Estado de Angola é um teste à capacidade reformista do Presidente João Lourenço, que tem feito "esforços significativos" para reformar Angola.

"Desde que João Lourenço assumiu a presidência, o Governo tem feito esforços significativos para reformar a economia", escrevem os analistas numa nota sobre o Orçamento de Angola para 2019.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a EIU defende que "a maneira como o Governo executa o orçamento será um importante teste para o seu empenho nas reformas e nas grandiosas promessas de atacar a corrupção e melhorar a governação".