Síria

Os extremistas Hayat Tahrir al-Cham (HTS), antigo ramo sírio da Al-Qaida, assinaram um acordo de cessar-fogo com outros grupos rebeldes, permitindo-lhes assumir o controlo total da província síria de Idlib, informou o órgão de propaganda do HTS.

O acordo encerra vários dias de confrontos entre o HTS e os rebeldes, incluindo a Frente Nacional pela Liberdade (FNL), uma coligação apoiada pela Turquia.

Localizadas no noroeste da Síria, a província de Idlib e outras partes das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia estão fora do controlo do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e abrigam uma variedade de grupos rebeldes e 'jihadistas'.