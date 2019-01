Actualidade

A Câmara de Coimbra concluiu em 2017 que uma república de Coimbra está em risco de ruína, mas ainda não há decisão sobre se haverá obras coercivas, num momento em que os estudantes são ameaçados de despejo.

No relatório da vistoria realizada por técnicos do município em julho de 2017, consultado pela agência Lusa, foi concluído que o edifício do Solar Residência dos Estudantes Açorianos está em risco de ruína e que oferece perigo à segurança e saúde das pessoas, mas sem necessitar de retirada dos habitantes. No entanto, só em novembro de 2018 é que houve notificação por parte da Câmara Municipal à proprietária sobre a necessidade de obras urgentes.

As partes interessadas aguardam há mais de um mês por uma decisão da autarquia para saber se haverá ordem de obras coercivas e possível posse administrativa do município ou se o processo será suspenso, como pede a advogada da senhoria.