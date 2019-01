Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou para a ocorrência de períodos de chuva forte nas ilhas do grupo Oriental dos Açores, que estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, até meio da tarde de hoje.

"Uma superfície frontal fria, com atividade moderada a forte, atravessou as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) durante a madrugada e deverá hoje condicionar o estado do tempo no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), provocando períodos de chuva forte, passando a aguaceiros", refere um comunicado assinado pelo meteorologista Carlos Ramalho, da delegação do IPMA no arquipélago.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso laranja referente a chuva até às 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa), passando depois a aviso amarelo até às 18:00.