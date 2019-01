Actualidade

O trágico incêndio ocorrido há um ano numa associação de Vila Nova da Rainha alertou para a necessidade de aumentar a segurança neste tipo de espaços, sendo que, no concelho de Tondela, muitos já têm obras em curso.

"Aconteceu em Vila Nova da Rainha, mas podia ter acontecido em qualquer outro ponto, em qualquer outra associação do país", disse Miguel Torres, vereador da Câmara de Tondela, considerando que, pela primeira vez, houve "uma consciência nacional" de que era preciso olhar para estas associações "de forma diferente".

No domingo, passa um ano do incêndio na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela. Nesse dia, o balanço foi de oito mortos e 38 feridos, entre ligeiros e graves, mas o número de mortos aumentou para onze nos dias seguintes.