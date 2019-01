Actualidade

O CDS-PP arranca, no sábado, o processo de escolha de candidatos às legislativas, numa reunião do conselho nacional do partido em que grupos e tendências internas reclamam, com mais ou menos vigor, lugares elegíveis de deputados.

A direção do CDS não divulgou ainda os critérios, o que só deverá fazer no sábado, dia em que Assunção Cristas reúne a comissão política nacional, pela manhã, ficando a tarde reservada, em Oliveira de Frades, Viseu, para a reunião do conselho nacional.

As poucas declarações conhecidas de Assunção nesta questão foram, há semanas, numa entrevista a um jornal da Universidade Católica de Braga, ao defender que os candidatos devem ter "dimensão nacional" e "qualidade" para acompanharem os temas na Assembleia da República.