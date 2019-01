Actualidade

A loja dos CTT instalada no Palácio dos Correios, junto à Câmara do Porto, encerra a partir de segunda-feira devido a obras no edifício, sendo substituída por espaços nas ruas da Firmeza e Gonçalo Cristóvão, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, os CTT informam que se "mantêm todos os serviços" nas duas novas instalações, descrevendo que na rua da Firmeza, 588 (das 09:00 às 18:00), funcionam os correio, expresso, encomendas, produtos financeiros, Banco CTT e multibanco, ao passo que na rua Gonçalo Cristóvão, 136 (das 08:30 às 21:00), está disponível o correio, pagamento de vales, apartados, expresso e encomendas.

Fonte dos CTT esclareceu, em declarações à Lusa, que a perspetiva da empresa é regressar ao espaço arrendado no Palácio dos Correios, na "praça General Humberto Delgado", mas frisou nada estar ainda decidido e desconhecer o prazo para a conclusão da empreitada.