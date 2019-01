Actualidade

A Comissão Europeia aprovou hoje a aquisição da totalidade do capital da Cimpor Portugal pelo fundo turco OYAK (Ordu Yardimlasma Kurumu), após concluir que a operação não levanta problemas ao nível da concorrência.

"A Comissão concluiu que, embora tanto a Cimpor Portugal como a OYAK sejam ativas na indústria cimenteira, a operação proposta não suscita inquietações ao nível da concorrência", uma vez que "as duas empresas não estão ativas nos mesmos mercados geográficos", anunciou hoje o executivo comunitário.

No final de outubro do ano passado, a Cimpor - que era detida pela brasileira Camargo Corrêa - assinou um contrato com o OYAK para a venda de todos os ativos que compõem a Unidade de Negócio de Portugal e Cabo Verde da cimenteira.