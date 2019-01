Actualidade

As empresas exportadoras perspetivam um aumento nominal de 4,3% nas exportações de bens em 2019, face a 2018, com a maioria a esperar que o 'Brexit' tenha um efeito nulo no seu negócio, segundo dados hoje divulgados pelo INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), excluíndo os combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 4,4% em 2019, com as empresas a apontarem um acréscimo de 3,2% nas exportações para os mercados Extra-União Europeia e de 4,6% para os países Intra-União Europeia.

Estes valores, refere o INE, apresentam uma desaceleração face às perspetivas indicadas pelas empresas para 2018 no inquérito precedente (6,4% e 7,1% excluindo combustíveis e lubrificantes), que em parte estará relacionada com o efeito da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).