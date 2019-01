Brexit

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, voltou hoje a defender eleições legislativas antecipadas "o mais rapidamente possível" para "quebrar o impasse" em relação ao 'Brexit'.

O líder do principal partido da oposição ao Governo de Theresa May repetiu que o Labour vai votar contra "o mau acordo" de saída do Reino Unido da União Europeia e defendeu que "se o Governo não consegue fazer aprovar" o pacto, então deve antecipar eleições.

"É não só a opção mais realista, como a mais democrática", disse Corbyn num discurso numa empresa de componentes elétricos em Wakefield, no norte de Inglaterra, afirmando que quem vencer as eleições poderá depois "negociar um acordo melhor".