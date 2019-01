Actualidade

O Hospital de São João alertou a Associação Joãozinho da "obrigação" da devolver o terreno da Ala Pediátrica até março, segundo o protocolo de 2017, cuja vigência já "esgotou", revela uma carta a que a Lusa teve acesso.

"Nos termos do acordo [assinado em 2015 com a associação para construir a Ala Pediátrica com fundos privados], a associação está obrigada a devolver, no prazo de 90 dias, a pedido do centro hospitalar, a parcela cedida" para as novas instalações de pediatria, diz a administração daquele hospital do Porto, numa carta dirigida na quarta-feira à Joãozinho em que considera "inaceitáveis" e "ilegais" as condições apresentadas pelo seu presidente, Pedro Arroja, para a devolução do terreno.

O pedido "de restituição da parcela" foi feito pelo hospital a 05 de dezembro, cumprindo a "única condição de que dependia a obrigação de restituição da parcela, com 90 dias de antecedência", pelo que a associação tem cerca de três meses para devolver o terreno, segundo a missiva.