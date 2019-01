Actualidade

Uma semana após tomar posse, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Alexandre Carreiro, pediu a demissão, tornando-se a primeira baixa do Governo do Presidente Jair Bolsonaro, noticiou a imprensa.

A informação foi confirmada na noite da última quarta-feira pelo ministro das Relações Exteriores do país, Ernesto Araújo, do qual a Apex depende.

"Sr. Alex Carreiro pediu-me o encerramento das suas funções como Presidente da Apex. Agradeço a sua importante contribuição na transição e no início do Governo. Levei ao Presidente Bolsonaro o nome do Embaixador Mário Vilalva, com ampla experiência em promoção de exportações, para presidente da Apex", escreveu o ministro na rede social Twitter.