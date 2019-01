Europeias

O eurodeputado socialista Francisco Assis afirmou hoje que em caso algum entrará em confronto com António Costa por causa da lista europeia do PS, salientando mesmo que essa questão não lhe tira um minuto de sono.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Assis, que foi cabeça de lista do PS nas eleições europeias de 2014, então sob a liderança partidária de António José Seguro, procurou desdramatizar a possibilidade de não continuar no Parlamento Europeu por mais cinco anos.

Perante as questões formuladas pela agência Lusa, Francisco Assis tentou antes frisar que, independentemente de qualquer cenário em termos de lista europeia do PS, estará empenhado na próxima campanha eleitoral em defesa do projeto europeu preconizado pelo atual secretário-geral socialista, António Costa.