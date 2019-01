Actualidade

O Governo aprovou hoje uma resolução, em Conselho de Ministros, que "estabelece o caráter prioritário" da construção do Hospital Central do Alentejo, em Évora, definindo-o como "projeto estruturante de investimento público".

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que estabelece o caráter prioritário da concretização do projeto de investimento no Hospital Central do Alentejo", pode ler-se no comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo o Governo, o Hospital Central do Alentejo, a construir na cidade de Évora, é prioritário "enquanto projeto estruturante de investimento público previsto no Programa de Estabilidade 2018-2022 e no Orçamento de Estado para 2019".