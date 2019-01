Eleições/RDCongo

O ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Didier Reynders, afirmou hoje que o seu país planeia expor as suas preocupações sobre as eleições presidenciais na República Democrática do Congo (RDCongo) no Conselho de Segurança da ONU.

Em declarações à estação pública belga RTBF, Reynders disse que, para já, a Bélgica está a aguardar pela reação dos congoleses, assim como dos observadores internacionais, que monitorizaram a contagem dos votos.

O ministro belga qualificou o processo eleitoral como "caótico" e assumiu compreender as preocupações manifestadas por vários quadrantes.