Um lar de idosos ilegal foi encerrado em Évora e a suposta responsável do espaço, uma mulher de 45 anos, foi detida por suspeitas da prática de crimes de maus-tratos, divulgou hoje o Ministério Público (MP).

Segundo um comunicado publicado na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, a operação, que decorreu na quarta-feira, contou com a participação de elementos do MP, PSP e Segurança Social.

Foram realizadas buscas numa moradia, localizada na cidade de Évora, onde alegadamente funcionava o lar de idosos que não estava licenciado, na sequência de uma investigação por suspeitas da prática de crimes de maus-tratos.