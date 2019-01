Actualidade

O município de Coimbra destina meio milhão de euros para a edição deste ano do orçamento participativo, que é dedicado a projetos que defendam e promovam a qualidade de vida no concelho, anunciou hoje o presidente da Câmara.

O aumento da verba de 150 mil euros, reservados para a iniciativa no ano passado, para 500 mil euros, deve-se designadamente à vontade de a autarquia querer "dinamizar a participação cívica" e ao facto de a primeira edição, promovida em 2018, ter contado com uma quantidade significativa de propostas, disse o presidente da Câmara, Manuel Machado, durante uma sessão de apresentação do orçamento participativo de Coimbra para este ano.

O ano passado foram apresentadas mais de meia centena de propostas e participaram na respetiva votação mais de 11 mil pessoas, recordou, na mesma sessão, a vereadora Regina Bento, sustentando que estes números significam que Coimbra "está muito mobilizada para participar" neste tipo de ações.