Actualidade

O Governo angolano garante que "estão criadas as condições" para a exumação dos restos mortais do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi, mas avisa que o funeral do fundador do maior força da oposição "não terá honras de Estado".

A posição foi transmitida pelo ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente angolano, Pedro Sebastião, que falava aos jornalistas, na quarta-feira, sobre o funeral de Jonas Savimbi, morto em combate, em 2002.

"Uma vez que o antigo presidente da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA) não pertencia à família governamental quando faleceu", justificou o governante, em declarações hoje difundidas pela comunicação social angolana.