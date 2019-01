Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que inclui a faixa litoral entre Maceda (Ovar) e a Praia da Vieira (Marinha Grande) na lista nacional de sítios da rede ecológica Natura 2000.

"A inclusão desta área marinha na lista de sítios permitirá a conservação de habitats marinhos, como os bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda e os recifes", justifica o Governo no comunicado do Conselho de Ministros, onde foi também aprovada uma alteração aos limites do sítio Costa Sudoeste (litoral alentejano).

A classificação da faixa Maceda - Praia da Vieira surge também como uma oportunidade de preservação da "fauna marinha bastante diversificada" nesta zona, com especial destaque para espécies de cetáceos e de tartarugas, comuns nesta faixa litoral.