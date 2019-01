Actualidade

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o decreto que classifica como sítio de interesse nacional, com a designação de "monumento nacional", o Complexo Arqueológico dos Perdigões, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora).

"Foi aprovado o decreto que classifica como sítio de interesse nacional, com a designação de 'monumento nacional', o Complexo Arqueológico dos Perdigões, no Monte dos Perdigões, concelho de Reguengos de Monsaraz", pode ler-se no comunicado da reunião do Conselho de Ministros, realizada hoje.

Segundo o Governo, a classificação deste complexo arqueológico justifica-se devido às "suas dimensões monumentais" e ao seu "bom estado de conservação", assim como "pela excecionalidade dos materiais nele recolhidos, que identificam uma ocupação por um período superior a mil anos".