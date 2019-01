Incêndios

A Força Aérea vai utilizar veículos aéreos não tripuláveis ('drones') na prevenção e combate aos incêndios rurais, segundo uma resolução que autoriza despesa com o aluguer de meios aéreos, hoje publicada em Diário da República.

Segundo a resolução, a Força Aérea está autorizada a realizar despesa até 650 mil euros (mais IVA) com a aquisição de bens e serviços para "o acompanhamento permanente e fiscalização" da execução dos vários contratos relacionados com o aluguer de meios aéreos e para iniciar a edificação das capacidades associadas a este novo modelo no âmbito da prevenção e combate aos incêndios rurais, incluindo a utilização de 'drones'.

O documento permite também à Força Aérea lançar um concurso público para o aluguer de até 35 meios aéreos adicionais de combate a incêndios florestais, sendo o valor previsto para este ano de cerca de 51 milhões de euros.