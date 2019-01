Actualidade

Investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), no Porto, concluíram que a quantidade de partículas de plástico existentes no estuário do rio Douro é superior ao número de larvas de peixes que habitam naquele ecossistema.

"Analisámos a quantidade de larvas de peixes [peixe recém-eclodido] e de microplásticos [partículas com menos de cinco milímetros resultantes da fragmentação de plástico] ao longo de todo o estuário e o estudo apontou para um rácio médio de uma larva para 1,5 partículas de microplásticos", começou por contar à Lusa Sandra Ramos, investigadora do CIIMAR responsável pela coordenação do artigo, publicado recentemente na revista Science of the Total Environment.

O estudo, que começou a ser desenvolvido em 2016, teve como principal objetivo "perceber qual o rácio entre as larvas de peixes e os microplásticos" existentes no estuário do rio Douro, zona que serve de "refúgio" a várias espécies marinhas.