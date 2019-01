Actualidade

O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro está disponível para disputar a presidência do PSD e quer "eleições já", afirmou hoje uma fonte próxima do antigo deputado.

Luís Montenegro dará uma conferência de imprensa na sexta-feira, às 16:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, acrescentou a mesma fonte.

