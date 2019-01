Actualidade

O diretor executivo da Torre dos Clérigos, no Porto, Luís Pedro Martins, é candidato único a presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), confirmou hoje o próprio à agência Lusa.

"Em nome da coesão regional e da importância do setor do Turismo para a economia da região Norte, as duas candidaturas às eleições da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal chegaram a um acordo em reunião ocorrida quarta-feira ao final do dia", lê-se em comunicado hoje enviado à Lusa, assinado pelos mandatários das antigas duas listas.

O ex-presidente da Câmara de Miranda do Douro, Júlio Meirinhos, que a 12 de dezembro foi o primeiro a anunciar a sua candidatura à TPNP, vai ser convidado para integrar o "Conselho Consultivo", um órgão que vai ser criado no futuro.