RCA

Pelo menos dois polícias morreram hoje em confrontos entre as Forças Armadas da República Centro-Africana (RCA) e um grupo armado em Bambari, um dia depois da violência registada na capital do país, Bangui, ter provocado outras seis vítimas mortais.

"Dois polícias foram mortos e um outro foi ferido em Bambari", indicou o porta-voz do Governo centro-africano, Ange-Maxime Kazagui.

Três dezenas de "feridos por balas" foram tratados pelos Médicos Sem Fronteiras no hospital daquela localidade, no centro do país, de acordo com aquela organização não-governamental.