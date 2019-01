Actualidade

As alterações ao Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, apresentadas hoje pela Câmara de Lisboa, incluem um agravamento das coimas, bem como novas contraordenações, entre as quais para quem lançar beatas ou pastilhas elásticas ao chão.

As 10 novas medidas para ajudar a manter a cidade limpa foram apresentadas nos Paços do Concelho, e incluem a contratação de 300 cantoneiros, um reforço da verba para as juntas de freguesia, a recolha do lixo ao domingo ou a proibição do uso de plástico não reciclável em espaços públicos.

Servir produtos em recipientes de plástico não reciclável é punível com coima entre os 150 a 1.500 (pessoas singulares) e entre os 1.000 a 15.000 euros (pessoas coletivas).