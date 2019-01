Actualidade

O realizador português Edgar Pêra vai ser alvo de uma retrospetiva na 48.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que decorre na Holanda a partir de dia 23 de janeiro, disse hoje o próprio à agência Lusa.

No âmbito da retrospetiva de Edgar Pêra serão exibidos mais de 20 filmes, incluindo, em estreia internacional, o trabalho mais recente do realizador, "Caminhos Magnétykos", inspirado na obra de Branquinho da Fonseca, e um cine-concerto com The Legendary Tigerman, estreado em agosto numa sessão de 'aquecimento' do Motelx - Festival Internacional de Cinema de Terrror de Lisboa.

"Caminhos Magnétykos" tem como personagem central um francês, Raymond Vachs (interpretado por Dominique Pinon), que se mudou pouco depois do 25 de Abril de 1974 para Lisboa, cidade que 40 anos depois é afetada por uma guerra civil.