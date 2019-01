Actualidade

O presidente da Distrital de Lisboa do PSD, Pedro Pinto, defendeu hoje que é possível estatutariamente os sociais-democratas elegerem em diretas um novo líder e realizarem um congresso extraordinário em 45 dias.

Pedro Pinto, deputado social-democrata, considerado um dos críticos da atual direção do seu partido, referiu que o primeiro passo do processo - a convocação de um Conselho Nacional extraordinário do PSD - pode ser "muito rápida em termos de concretização, quer essa reunião seja convocada pelo líder [Rui Rio], seja por quem quer que for".

"Um Conselho Nacional extraordinário, para se realizar, apenas precisa de três dias para a sua convocação", sustentou em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.