Venezuela

A Organização de Estados Americanos (OEA) acordou hoje "não reconhecer a legitimidade" do segundo mandato do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e apelou para a realização de novas eleições "numa data próxima", com observadores internacionais.

Numa reunião extraordinária do seu Conselho Permanente sobre a crise naquele país latino-americano, foi adotada uma resolução declarando "ilegítimo o novo mandato de Nicolás Maduro iniciado a 10 de janeiro" e apelando para "novas eleições presidenciais, com todas as garantias necessárias para um processo livre, justo, transparente e legítimo".

O texto, apresentado pela Argentina, o Chile, a Colômbia, a Costa Rica, os Estados Unidos, o Peru e o Paraguai, obteve 19 votos a favor, seis contra e oito abstenções e será "imediatamente transmitido" ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.