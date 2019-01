Actualidade

O presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, congratulou-se hoje por o Governo ter atribuído "caráter prioritário" à construção do Hospital Central do Alentejo, esperando que a decisão possa "agilizar" o arranque do projeto.

"É mais uma decisão que nos parece importante, uma vez que esperamos que possa agilizar a abertura do concurso para a construção" da infraestrutura, afirmou o autarca comunista, em declarações à agência Lusa.

Pinto de Sá comentava a resolução, aprovada hoje em Conselho de Ministros, que "estabelece o caráter prioritário" da construção do Hospital Central do Alentejo, em Évora, definindo-o como "projeto estruturante de investimento público".