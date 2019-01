Actualidade

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) aprovou hoje, em plenário, a intensificação das ações de luta entre janeiro e março e exige o aumento geral dos salários em, pelo menos, 4% com acréscimo não inferior a 40 euros.

"Hoje o plenário de sindicatos da CGTP aprovou a convocação de uma concentração no dia em que a proposta de lei [que altera o Código do Trabalho] for apresentada para votação na Assembleia da República", disse o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, em declarações à Lusa.

De acordo com o responsável, a intersindical vai solicitar aos deputados da Assembleia da República (AR) "a necessidade de refletirem sobre eventuais inconstitucionalidades" da proposta, que "não podem deixar de merecer o repúdio e a rejeição" do parlamento.