Actualidade

O Governo vai tornar obrigatória a apresentação, pelas 50 maiores estações de tratamento de águas residuais (ETAR), de um plano de ação para valorizarem 20% dos caudais que são tratados, anunciou hoje o secretário de Estado do Ambiente.

"Vamos tornar já obrigatório, também por legislação, que as 50 maiores ETAR terão de apresentar ainda durante o ano de 2019 um plano de ação para que dentro de cinco anos valorizem pelo menos 20% dos caudais que são tratados. E espero que essa ambição possa ser estendida a outras [ETAR] mais pequenas", afirmou Carlos Martins.

O governante, que se deslocou a Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, para inaugurar as obras de remodelação e de ampliação da ETAR local, num investimento de 514 mil euros, adiantou ainda que vão ser mobilizados, no próximo Quadro Comunitário de Apoio, 90 milhões de euros para permitir aos municípios implementar redes para rega, refrigeração industrial, lavagem de ruas, rega de parques desportivos, entre outras utilizações.