Actualidade

Mira já não vai acolher o investimento de cem milhões de euros do grupo Lusiaves, devido ao "chumbo" do Estudo de Impacte Ambiental deste projeto pecuário, confirmou hoje à agência Lusa o presidente do município.

Um estudo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), que levantava dúvidas de natureza ambiental, levou a Comissão de Avaliação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro a dar um parecer desfavorável ao projeto.

A CCDRC propôs que o projeto fosse reformulado, e a autarquia e a empresa chegaram a discutir essa possibilidade, mas concluíram que não estavam reunidas as condições para avançar com o investimento, referiu o presidente deste município do distrito de Coimbra, Raul Almeida.