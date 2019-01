Actualidade

O realizador português Edgar Pêra vai ser alvo de uma retrospetiva na 48.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que decorre na Holanda a partir de dia 23 de janeiro, disse hoje o próprio à agência Lusa.

No âmbito da retrospetiva de Edgar Pêra, contou o realizador, serão exibidos 24 filmes "do passado, do presente e do futuro".

A lista de filmes inclui a estreia internacional do trabalho mais recente do realizador, "Caminhos Magnétykos", inspirado na obra de Branquinho da Fonseca, "'remixes' de filmes antigos feitos especialmente para a 'retrofuturospektiva', e um filme 'do futuro'".