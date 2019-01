Actualidade

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações indicou hoje que é "expectável" que o número de concelhos sem estações de correio suba para 48 no curto prazo, face aos 33 no final de 2018.

"De acordo com informação recebida dos CTT - Correios de Portugal em novembro último, é expectável que o número de concelhos sem estações de correio suba para 48 no curto prazo, o que significa que 15,6% do número total de concelhos, onde residem mais de 411 mil habitantes, ficarão sem uma estação de correios", informa a ANACOM em comunicado.

O encerramento de lojas dos CTT tem motivado uma grande contestação de norte a sul do país. A ANACOM recorda que, em 2018, os encerramentos de estações de correios pelos CTT "levaram a que tenham subido para 33 os concelhos em Portugal que já não têm estações de correios" e que, até 2017, e desde 2013, "apenas existiam dois concelhos sem estações de correios".