Actualidade

O presidente da mesa da Assembleia Geral da Turismo do Porto e Norte de Portugal (AG-TPNP) disse hoje que as duas listas candidatas à TPNP foram rejeitadas porque tinham "irregularidades" e congratula-se com lista única.

"O que aconteceu é que ambas as listas tinham irregularidades. Recusei-as e dei-lhes 48 horas para sanarem as ilegalidades. Senão o fizessem em 48 horas, as listas seriam definitivamente rejeitadas", disse Eduardo Vítor Rodrigues em entrevista telefónica à Lusa.

O presidente da Mesa da Assembleia da TPNP salvaguardou, todavia, que apesar de ambas as listas terem problemas, em nenhum dos casos eram passíveis de anular definitivamente a lista e as candidaturas.