Actualidade

Um incêndio urbano obrigou, hoje à tarde, à retirada de uma dezena de moradores de um prédio no Casal do Cotão, concelho de Sintra, provocando ainda um ferido ligeiro, informou fonte dos bombeiros voluntários de Agualva-Cacém.

O fogo deflagrou no primeiro andar de um prédio de habitação, com nove andares, na Praceta Cidade de Omura, no Casal do Cotão, cerca das 17:15, e provocou "um ferido ligeiro, assistido no local" pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), disse à Lusa o adjunto do comando dos bombeiros voluntários, Pedro Dias.

A mesma fonte adiantou que o ferido foi depois transportado para o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), enquanto uma dezena de moradores, retirados do prédio, na União de Freguesias do Cacém e São Marcos, aguardavam pela conclusão dos trabalhos de combate às chamas, rescaldo e "ventilação do edifício".