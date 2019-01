Actualidade

A Inspeção-geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um inquérito disciplinar ao médico afastado pelo INEM que alegadamente recusou indevidamente o helitransporte de um doente.

Em resposta à agência Lusa, a IGAS indica que o processo é "de natureza secreta" até à acusação, estando neste momento em instrução.

A IGAS indica também que tomou conta, em março de 2018, do processo de inquérito instaurado pelo hospital Espírito Santo de Évora, a pedido do conselho de administração do hospital.