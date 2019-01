Actualidade

A REN informou hoje o mercado que o Tribunal Constitucional decidiu não haver inconstitucionalidade nas normas do regime jurídico da Contribuição Extraordinária do Setor Energético (CESE), realçando que o acórdão se limita ao primeiro ano da sua vigência.

"O Tribunal Constitucional [TC] limitou o objeto do recurso a 2014 e não se pronunciou pela constitucionalidade das normas que regulam a CESE nos anos seguintes, isto é, de 2015 a 2019. Por esta razão, a REN considera que a decisão agora comunicada não pode ser extrapolada para a CESE dos anos subsequentes", lê-se no comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, a empresa liderada por Rodrigo Costa adianta que foi hoje, "pelas 12:30", notificada "do acórdão do Tribunal Constitucional que apreciou o recurso interposto pela REN Armazenagem S.A. com vista à declaração da ilegalidade dos atos de liquidação da CESE relativos ao ano de 2014", em que o "Tribunal Constitucional concluiu neste acórdão pela ausência de inconstitucionalidade das normas em causa do Regime Jurídico CESE, aprovado pela Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro (Lei de Orçamento de Estado para 2014)".