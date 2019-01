Actualidade

O Metropolitano de Lisboa rescindiu o contrato com o empreiteiro da obra da estação de Arroios devido ao atraso dos trabalhos, anunciou hoje a empresa, indicando que será lançado novo concurso público para a escolha de outro empreiteiro.

Sobre o incumprimento dos prazos contratualmente estabelecidos com o empreiteiro, que pode resultar num pedido de indemnização, "está em curso um processo de identificação e a avaliação dos prejuízos", avançou à agência Lusa fonte do Metropolitano de Lisboa, reforçando que "a resolução do contrato de empreitada se justificou pelo facto de as obras decorrerem a um ritmo inferior ao previsto".

A empreitada de remodelação e ampliação da estação de metro de Arroios "estava planeada para terminar no primeiro semestre de 2019", disse a empresa de transporte, assegurando que foram criadas "todas as condições para que a obra fosse executada de acordo com o seu planeamento".