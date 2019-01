Actualidade

O avançado argentino Facundo Ferreyra não faz parte da lista de convocados do Benfica, hoje divulgada, para a deslocação ao reduto do Santa Clara, na sexta-feira, relativa à 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador argentino vai falhar a visita aos Açores, por opção, depois de na ronda anterior ter integrado as escolhas do técnico Bruno Lage, que o lançou na segunda parte do encontro caseiro com o Rio Ave (4-2).

De fora da convocatória voltou a ficar Jonas, desta vez a recuperar de um traumatismo no joelho direito, segundo avançam os 'encarnados' no boletim clínico, no qual estão ainda incluídos o extremo Rafa e o nigeriano Tyronne Ebuehi.