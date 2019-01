Actualidade

O Sporting de Braga empatou hoje 1-1 em casa do Portimonense, no encontro de abertura da 17.ª jornada da I Liga de futebol, tirando assim pouco partido do clássico de sábado entre Sporting e FC Porto.

Já depois de ter vencido dois 'grandes' em Portimão, Benfica e Sporting, e de ter criado dificuldades ao FC Porto no Dragão, o Portimonense entrou bem e, logo aos três minutos, adiantou-se no marcador por Wellington Carvalho, ao que o Sporting de Braga respondeu já no segundo tempo, através do atual melhor marcador do campeonato, Dyego Sousa, que fez o seu 12.º golo na prova.

Com este empate, o Sporting de Braga mantém, para já, o segundo lugar da prova com 37 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto, enquanto o Portimonense manteve o oitavo lugar, agora com 24 pontos.